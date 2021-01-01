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اسرائيل تسجل 5229 إصابة جديدة بكورونا منذ أمس

الجمعة 12 فبراير 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسجل 5229 إصابة جديدة بكورونا منذ أمس



القدس المحتلة/سما/

سجلت "إسرائيل"، الليلة الماضية، 5229 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، رفعت الحصيلة الإجمالية إلى 714056.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إن عدد حالات الوفاة ارتفع من 5244 إلى 5272 بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة من 1031 إلى 922 من بينهم 313 على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفيات "إسرائيل".

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة انخفض من 68077 إلى 65730 خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة أن عدد الملقحين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 3734894، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 2376138.

#اسرائيل #اصابات كورونا في اسرائيل #وفيات كورونا في اسرائيل

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