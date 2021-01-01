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الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير لقاحات كورونا الى الدول العربية

الجمعة 12 فبراير 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير لقاحات كورونا الى الدول العربية



وكالات

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية يوم الخميس إنها وافقت حتى الآن على جميع طلبات تصدير لقاحات كوفيد-19، التي تشمل التصدير إلى بريطانيا والولايات المتحدة واليابان ودول خليجية عربية، وذلك منذ أن أنشأت آلية لمراقبة تداول اللقاحات.

وذكرت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي منح 37 ترخيصا إجمالا لتصدير اللقاحات إلى 21 دولة في الفترة بين 30 يناير كانون الثاني والعاشر من فبراير شباط. ولم تحدد أرقاما لعدد الجرعات التي يتم تصديرها من مصانع في الاتحاد.

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي بحسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن الصادرات منذ نهاية يناير كانون الثاني تتعلق فقط بلقاحي شركتي فايزر ومودرنا.

والدول التي تسلمت لقاحات كوفيد-19 التي تم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي منذ 30 يناير كانون الثاني هي، أستراليا والبحرين وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور واليابان والكويت وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وسلطنة عمان وبنما وقطر والسعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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