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شقيق أمير قطر يعلق على فوز الأهلي المصري ببرونزية كأس العالم للأندية

الجمعة 12 فبراير 2021 07:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق أمير قطر يعلق على فوز الأهلي المصري ببرونزية كأس العالم للأندية



الدوحة/سما/

علق الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، على فوز النادي الأهلي المصري ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية.

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "النادي الأهلي ثالث العالم.. ألف مبروووك لبطل أفريقيا وجماهيره".


​كما حرص شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، على تهنئة فريق بايرن ميونخ الألماني بفوزه بالبطولة في ختامها اليوم، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "بحمد الله وتوفيقه، اختتمت بطولة كأس العالم للأندية "فيفا" قطر 2020 التي حسم لقبها نادي بايرن ميونخ على حساب تيجريس أونال للمرة الثانية في تاريخه.. نبارك للفريق البافاري وللجهة المنظمة على النجاح الباهر للبطولة رغم التحديات الصحية الاستثنائية".


وكان النادي الأهلي المصري قد تغلب على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح مساء، اليوم الخميس، عقب التعادل في الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف.


وتعد هذه هي ثاني مرة في تاريخ الأهلي التي يظفر فيها ببرونزية كأس العالم للأندية بعد عام 2006.
وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على "الدحيل" القطري بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

وعلى الرغم من أن المباراة تُحتسب تعادل لأنها انتهت بركلات الترجيح لكن هذه هي أول مرة يتخطى فيها الأهلي عقبة أي منافس برازيلي في مباراة ودية أو رسمية.

#شقيق أمير قطر #الشيخ تميم بن حمد #الاهلي المصري #كأس العالم للاندية #بايرن ميونخ

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