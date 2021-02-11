شقيق أمير قطر يعلق على فوز الأهلي المصري ببرونزية كأس العالم للأندية

الدوحة/سما/

علق الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، على فوز النادي الأهلي المصري ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية.

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "النادي الأهلي ثالث العالم.. ألف مبروووك لبطل أفريقيا وجماهيره".

النادي #الاهلي ثالث العالم ????..

الف مبروووك لبطل افريقيا و جماهيره ????????#الأهلي_بالميراس pic.twitter.com/p7Whw2lbDC — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) February 11, 2021



​كما حرص شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، على تهنئة فريق بايرن ميونخ الألماني بفوزه بالبطولة في ختامها اليوم، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "بحمد الله وتوفيقه، اختتمت بطولة كأس العالم للأندية "فيفا" قطر 2020 التي حسم لقبها نادي بايرن ميونخ على حساب تيجريس أونال للمرة الثانية في تاريخه.. نبارك للفريق البافاري وللجهة المنظمة على النجاح الباهر للبطولة رغم التحديات الصحية الاستثنائية".

بحمد الله وتوفيقه، اختتمت بطولة #كأس_العالم_للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™️التي حسم لقبها نادي بايرن ميونخ على حساب تيجريس أونال للمرة الثانية في تاريخه ..

نبارك للفريق البافاري وللجهة المنظمة على النجاح الباهر للبطولة رغم التحديات الصحية الاستثنائية ..@FCBayern @TigresOficial — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) February 11, 2021



وكان النادي الأهلي المصري قد تغلب على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح مساء، اليوم الخميس، عقب التعادل في الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف.



وتعد هذه هي ثاني مرة في تاريخ الأهلي التي يظفر فيها ببرونزية كأس العالم للأندية بعد عام 2006.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على "الدحيل" القطري بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

وعلى الرغم من أن المباراة تُحتسب تعادل لأنها انتهت بركلات الترجيح لكن هذه هي أول مرة يتخطى فيها الأهلي عقبة أي منافس برازيلي في مباراة ودية أو رسمية.