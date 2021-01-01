الفيشاوي: أنا الوحيد القادر على الرد على محمد رمضان وهذا موعد طرح "نمبر 2"(فيديو)

القاهرة/سما/

أكد الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، اليوم الخميس، أنه الوحيد القادر على الرد على الفنان المصري، محمد رمضان، فيما كشف عن موعد طرحه لأغنيته الجديدة "نمبر 2" التي يهاجمه من خلالها.

وأوضح الفيشاوي في لقاءه مع برنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم" المصرية أنه المؤهل الوحيد للرد على محمد رمضان لأنه مطرب راب، وزملائه الممثلين ليس لديهم منصة للرد عليه.

وشدد أنه لا شيء اسمه بني آدم "نمبر وان" طوال الحياة، كما يلقب محمد رمضان نفسه، وذلك لأن الإنسان لا يظل في القمة طوال الوقت، ودائما ما يتعرض لانتصارات وهزائم، وهو ما يسمى بـ"تجارب الحياة".

وأضاف أحمد الفيشاوي أن محمد رمضان لم يعتذر له عن الإساءة له، وأنه قدم أغنية يردد فيها كلمات مثل "أديك بالبانص" و"أنا بعمل أول مليار كنت قاعد جنب أمك على الكنبة".

ورد الفيشاوي على هجوم رمضان عليه قائلا: "طبيعي أن يقول هذا لأننا كنا حققنا مليارات كثيرة قبله، وأنا أشعر بالضيق وشعرت أن الموضوع أصبح بزيادة، ولا أريد أن أترك ضغينة في قلبي، وسأرد عليه في أغنية "نمبر 2"، ولو لم أكن مطرب راب كنت سأتجاهل الموضوع مثل زملائي".

وتابع أن أغنيته "نمبر 2" بها شق مزاح، وشق جاد يطالب فيه محمد رمضان بالامتناع عن أداء أغاني الراب، والاكتفاء بالتمثيل أو الرقص.



وعبر أحمد الفيشاوي في اللقاء عن إعجابه بمحمد رمضان في أغنيات مثل "مافيا" التي وصفها بـ"لذيذة"، و"إنساي" بسبب تواجد المطرب المغربي سعد لمجرد معه.

وأعلن الفيشاوي من خلال برنامج "أسرار النجوم" أنه سيطرح أغنيته "نمبر 2" التي يهاجم فيها محمد رمضان خلال 3 أيام على مختلف المنصات.

وعن أكثر ما تعلمه من والده الفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، كشف أحمد الفيشاوي خلال اللقاء الإذاعي أنه تعلم منه الحفاظ على أسنانه، وأن يزور الطبيب كل فترة، وذلك "لأن الأسنان من أهم الحاجات التي إذا لم نعتني بها من الممكن أن تتعبنا عندما نتقدم في العمر"، بحسب قوله.