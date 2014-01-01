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حقيقة وفاة الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم

الجمعة 12 فبراير 2021 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم



الخرطوم / سما

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، حقيقة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم في السودان.

وأكدت وسائل الإعلام أن ما يشاع عبر مواقع التواصل الساعات الأخيرة بشأن وفاة البروفيسور كمال شداد "غير صحيح"، مؤكدة أنه بصحة جيدة والحديث عن موته لا يتعدى عن كونه شائعة.

بدوره، أصدر المنسق الإعلامي لاتحاد الكرة السوداني تصريحا لوسائل الإعلام شدد فيه على عدم صحة ما تم ترويجه حول وفاة كمال شديد، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا يعاني من شيء.

ونجح شداد في قيادة كرة القدم السودانية إلى بر الأمان والارتقاء بها للمنافسة في القارة الأفريقية عبر توفير كل متطلبات النجاح الممكنة من ملاعب ومدربين وإعلام وجميع عناصر اللعبة.

وفي عام 2014 فُجع كمال شداد بعد أن تلقى خبر وفاة والدته بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث تم تشييع جثمانها ودفنه في ذلك الوقت داخل مقابر البكري بمدينة ام درمان السودانية.

وكانت شائعة مشابهة قد تصدرت المنصات الاجتماعية في اليوم السابع والعشرين من شهر يناير عام 2015، لكن اتحاد كرة القدم أصدر آنذاك نفيا قاطعا بشأنها وأنه حالته الصحية جيدة.

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