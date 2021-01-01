واشنطن: عودة المساعدات للفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيم الولايات المتحدة ومصالحها

سما /وكالات/

قالت الخارجية الأمريكية إن عودة المساعدات إلى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيم الولايات المتحدة ومصالحها.

وأضافت في تصريح صحفي، مساء يوم الخميس، أن "القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي وهذا الموقف لم يتغير".

وأشارت الخارجية الأميركية الى انها تشجع الفلسطينيين والإسرائيليين عدم أخذ قرارات أحادية.

وكان القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، قد قال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم إعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأردف ميلز إن إدارة بايدن تدعم حل الدولتين وتتوقع أن تمتنع إسرائيل والفلسطينيون عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب".

وأضاف في كلمته بمجلس الأمن، أن "سياسة بايدن ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين "حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

وتابع: القائم بأعمال المبعوث الأمريكي "سنجدد العلاقات الأمريكية مع القيادة والشعب الفلسطينيين والتي ساءت خلال السنوات الأربع الماضية".