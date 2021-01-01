  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن: عودة المساعدات للفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيم الولايات المتحدة ومصالحها

الخميس 11 فبراير 2021 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: عودة المساعدات للفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيم الولايات المتحدة ومصالحها



سما /وكالات/

قالت الخارجية الأمريكية إن عودة المساعدات إلى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيم الولايات المتحدة ومصالحها.

وأضافت في تصريح صحفي، مساء يوم الخميس، أن "القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي وهذا الموقف لم يتغير".

وأشارت الخارجية الأميركية الى انها تشجع الفلسطينيين والإسرائيليين عدم أخذ قرارات أحادية.

وكان القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، قد قال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم إعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأردف ميلز إن إدارة بايدن تدعم حل الدولتين وتتوقع أن تمتنع إسرائيل والفلسطينيون عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب".

وأضاف في كلمته بمجلس الأمن، أن "سياسة بايدن ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين "حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

وتابع: القائم بأعمال المبعوث الأمريكي "سنجدد العلاقات الأمريكية مع القيادة والشعب الفلسطينيين والتي ساءت خلال السنوات الأربع الماضية".

#الخارجية الامريكية #الولايات المتحدة #الفلسطينيين #المساعدات الامريكية #السلطة الفلسطينية #القدس

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : حسين الشيخ يصل سجن هداريم للقاء الأسير مروان البرغوثي

القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»

مصادر تكشف: تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

صحيفة: عناصر السلطة في غزة للإشراف على سير الانتخابات وهذه أهم المخاوف ..

وفاة أحد مؤسسي حركة "حماس"... من هو؟

حسين الشيخ سيقوم بزيارة الأسير "البرغوثي" في سجنه اليوم لهذا السبب..

أول تعليق من "فتح" على زيارة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي!

الأخبار الرئيسية

860x484

"فدرالية بين رام الله وغزة".. محللون: توافق فتح وحماس ممر إجباري للعلاقة مع الولايات المتحدة!

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

الكشف عن تفاصيل الاحتماع الهام لـ"مركزية فتح" السبت المقبل.. "القاهرة حسمت ملف الانتخابات"

7

حسين الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي..

"ماضون في إنهاء الانقسام".. حماس تتحدث عن لقاء مارس القادم..وشكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية