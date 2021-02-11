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بايرن ميونخ يتوج بطلاً لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه...فيديو

الخميس 11 فبراير 2021 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يتوج بطلاً لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه...فيديو



الدوحة/سما/

توج فريق بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه (1/0) على تيجريس أونال المكسيكي، اليوم الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبرهن بايرن أنه الفريق الأفضل في العالم حاليا، بعدما حقق حلم جماهيره بالحصول على السداسية التاريخية، متوجا بجميع الألقاب التي شارك بها، ومكررا إنجاز برشلونة الإسباني، الذي حقق الإنجاز ذاته عام 2009.

وكان بايرن حصل على الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، ليأتي الدور أخيرا على الفوز بكأس العالم للأندية، التي سبق للفريق البافاري أن حصل عليها عام 2013 بالمغرب.

وارتدى الفرنسي بنيامين بافارد ثوب البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 59، لينهي بذلك أحلام تيجريس أونال، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بالفوز بالكأس، مانحا بذلك اللقب للأندية الأوروبية مجددا، بعدما فرضت هيمنتها على المسابقة بفوزها بالنسخة الثامنة على التوالي.

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