  1. الرئيسية
  2. الصحة

معلومات صادمة... سلالة كورونا المتحورة تقوض فاعلية اللقاحات وقد "تجتاح العالم"

الخميس 11 فبراير 2021 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
معلومات صادمة... سلالة كورونا المتحورة تقوض فاعلية اللقاحات وقد "تجتاح العالم"



وكالات

قالت رئيسة برنامج المراقبة الجينية في بريطانيا، شارون بيكوك، إن سلالة فيروس كورونا التي تم العثور عليها لأول مرة في منطقة كينت البريطانية تشكل خطرا لقدرتها على التحور وتقويض الحماية التي توفرها اللقاحات.

وأضافت بيكوك، أن السلالة البريطانية انتشرت بشكل واسع في البلاد ومن المرجح أن "تجتاح العالم"، بحسب ما نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية.

وأشارت العالمة، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كانت فاعلة ضد الطفرات الجديدة حتى الآن، لكن هناك خطر من أن تكون لا جدوى منها في وجه تحورات سلالة كينت البريطانية.

واكتشفت هذه السلالة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول عام 2020، في مقاطعة كينت جنوب شرقي إنجلترا، وانتشرت بسرعة خلال الأشهر التالية، وكانت سببا لفرض الحجر الصحي من جديد في جميع أنحاء بريطانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت بيكوك، إن ما يثير القلق هو أن هذه السلالة بدأت تتغير من جديد وذلك يمكن أن يؤثر على الطريقة التي نتعامل فيها مع الفيروس من حيث المناعة وفاعلية اللقاحات.

هناك ثلاث سلالات رئيسية معروفة تقلق العلماء: سلالة أفريقيا الجنوبية، المعروفة لدى العلماء باسم "20I / 501Y.V2" أو "B.1.351" والسلالة البريطانية (كينت) المعروفة باسم "20I / 501Y.V1" أو "B.1.1.7" والسلالة البرازيلية المعروفة باسم "P.1".

#سلالة فيروس كورونا المتحورة #سلالة كورونا الجديدة #السلالة المتحورة

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : حسين الشيخ يصل سجن هداريم للقاء الأسير مروان البرغوثي

القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»

مصادر تكشف: تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

صحيفة: عناصر السلطة في غزة للإشراف على سير الانتخابات وهذه أهم المخاوف ..

حسين الشيخ سيقوم بزيارة الأسير "البرغوثي" في سجنه اليوم لهذا السبب..

الرجوب والعاروري يتحدثان عن اتفاق القاهرة: الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة.. وأولويتنا قائمة مشتركة!

وفاة أحد مؤسسي حركة "حماس"... من هو؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

الكشف عن تفاصيل الاحتماع الهام لـ"مركزية فتح" السبت المقبل.. "القاهرة حسمت ملف الانتخابات"

7

حسين الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي..

"ماضون في إنهاء الانقسام".. حماس تتحدث عن لقاء مارس القادم..وشكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية

وزارة الصحة تكشف عن معدل المناعة لفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية