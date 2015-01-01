سلطنة عمان:مسقط راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل

مسقط/سما/

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الخميس إن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل.

وأضاف: "في ما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة"، وأضاف أن السلطنة ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناء على حل الدولتين.

وصرح البوسعيدي بأن سلطنة عمان مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، والذي يواجه ضغوطا منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب منه، لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.

وتابع: مسقط تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع كل من طهران وواشنطن ومستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر. أعتقد أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في واشنطن وإيران.. لا أرى سببا يحول دون إعادة تفعيل تلك القنوات.