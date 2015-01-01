  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

سلطنة عمان:مسقط راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل

الخميس 11 فبراير 2021 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطنة عمان:مسقط راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل



مسقط/سما/

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الخميس إن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل.

وأضاف: "في ما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة"، وأضاف أن السلطنة ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناء على حل الدولتين.

وصرح البوسعيدي بأن سلطنة عمان مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، والذي يواجه ضغوطا منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب منه، لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.

وتابع: مسقط تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع كل من طهران وواشنطن ومستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر. أعتقد أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في واشنطن وإيران.. لا أرى سببا يحول دون إعادة تفعيل تلك القنوات.

#وزير الخارجية العماني #بدر البورسعيدي #اسرائيل #الاتفاق النووي الايراني #واشنطن. #طهران #ايران

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : حسين الشيخ يصل سجن هداريم للقاء الأسير مروان البرغوثي

القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»

مصادر تكشف: تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

صحيفة: عناصر السلطة في غزة للإشراف على سير الانتخابات وهذه أهم المخاوف ..

حسين الشيخ سيقوم بزيارة الأسير "البرغوثي" في سجنه اليوم لهذا السبب..

الرجوب والعاروري يتحدثان عن اتفاق القاهرة: الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة.. وأولويتنا قائمة مشتركة!

أول تعليق من "فتح" على زيارة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي!

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

الكشف عن تفاصيل الاحتماع الهام لـ"مركزية فتح" السبت المقبل.. "القاهرة حسمت ملف الانتخابات"

7

حسين الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي..

"ماضون في إنهاء الانقسام".. حماس تتحدث عن لقاء مارس القادم..وشكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية

وزارة الصحة تكشف عن معدل المناعة لفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية