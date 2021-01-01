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الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1807 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الخميس 11 فبراير 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1807 إصابات جديدة بـ"كورونا"



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس أنها سجلت 10 وفيات و1807 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) في المملكة ارتفع إلى 341,984 حالة، أما الوفيات فبلغت 4421 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 108 حالات، فيما غادرت 67 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 864 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 324,070 حالة.
 

#الاردن #فيروس كورونا

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