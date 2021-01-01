  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أبو علي يطلع سفيرة سلوفينيا لدى مصر على آخر المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات

الخميس 11 فبراير 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو علي يطلع سفيرة سلوفينيا لدى مصر على آخر المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات



القاهرة /سما/

 أطلع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى مصر ماتيا بريفولشيك، على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة، على ضوء اتفاق الفصائل الأخير برعاية مصرية لتجديد الشرعية، وإنهاء الانقسام بدعم عربي كامل وترحيب دولي.

كما تناول اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، قرارات مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب بشأن القضية الفلسطينية، والتأكيد على مركزيتها للأمة العربية، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتمسّك بالسلام كخيار استراتيجي عربي.

وشدد أبو علي خلال اللقاء على أهمية مواصلة الدعم لإنجاح إجراء هذه الانتخابات في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس.

#الجامعة العربية #السفير ابو علي

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : حسين الشيخ يصل سجن هداريم للقاء الأسير مروان البرغوثي

القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»

مصادر تكشف: تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

صحيفة: عناصر السلطة في غزة للإشراف على سير الانتخابات وهذه أهم المخاوف ..

حسين الشيخ سيقوم بزيارة الأسير "البرغوثي" في سجنه اليوم لهذا السبب..

الرجوب والعاروري يتحدثان عن اتفاق القاهرة: الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة.. وأولويتنا قائمة مشتركة!

مشير المصري يستبعد خوض حماس للانتخابات الرئاسية

الأخبار الرئيسية

7

حسين الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي..

"ماضون في إنهاء الانقسام".. حماس تتحدث عن لقاء مارس القادم..وشكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية

وزارة الصحة تكشف عن معدل المناعة لفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية

5

أول تعليق من "فتح" على زيارة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي!

إسرائيل تضغط على إدارة بايدن لاشتراط عودة العلاقات مع الفلسطينيين بعدم توجههم "للجنائية الدولية"