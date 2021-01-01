أبو علي يطلع سفيرة سلوفينيا لدى مصر على آخر المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات

القاهرة /سما/

أطلع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى مصر ماتيا بريفولشيك، على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة، على ضوء اتفاق الفصائل الأخير برعاية مصرية لتجديد الشرعية، وإنهاء الانقسام بدعم عربي كامل وترحيب دولي.

كما تناول اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، قرارات مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب بشأن القضية الفلسطينية، والتأكيد على مركزيتها للأمة العربية، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتمسّك بالسلام كخيار استراتيجي عربي.

وشدد أبو علي خلال اللقاء على أهمية مواصلة الدعم لإنجاح إجراء هذه الانتخابات في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس.