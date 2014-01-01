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اعلام اسرائيلي يكشف سبب نشوب الأزمة الدبلوماسية بين "إسرائيل" وإدارة بايدن

الخميس 11 فبراير 2021 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي يكشف سبب نشوب الأزمة الدبلوماسية بين "إسرائيل" وإدارة بايدن



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن نشوب أزمة دبلوماسية بين "إسرائيل" وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية انتهاك "إسرائيل" لاتفاقية الطيران.

وأكّدت القناة 12 العبرية، على أنّ "إسرائيل" سمحت لشركة العال للطيران بإعادة "الإسرائيليين" العالقين من الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقوع أزمة دبلوماسية بين الدولتين.

وأوضحت القناة أنّ الأمريكيون توجهوا إلى وزارتي الخارجية والنقل في "إسرائيل"، لأنّها انتهكت اتفاقية الطيران بينهما، والتي كان من المفترض أنّ توفر فرصًا متساوية لشركات الطيران الأمريكية.

وقالت: "إنّ إسرائيل تسمح فقط لشركة العال بإعادة الإسرائيليين إلى إسرائيل ،و لا تسمح لشركة يونايتد ودلتا بالقيام برحلات جوية أيضًا ولا تسمح لهما بتشغيل المسارات هذه الأيام".

يُذكر أنّه بموجب اتفاقية الطيران بين الدول ، من الممكن تشغيل طائرات العال "الإسرائيلية" فقط في حالة الطوارئ ، ولكن وفقًا للأمريكيين ، فهي ليست الآن حالة طوارئ مثل الحرب.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #فيروس كورونا #الادارة الامريكية

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