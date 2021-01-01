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غانتس يطالب نتنياهو بعقد مجلس الوزراء بشأن كورونا

الخميس 11 فبراير 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يطالب نتنياهو بعقد مجلس الوزراء بشأن كورونا



القدس المحتلة /سما/

طالب وزير الجيش بني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد مجلس الوزراء بشأن كورونا اليوم (الخميس) للموافقة على تفعيل العلامة الخضراء فيما يتعلق بعودة الحياة إلى الروتين في المناطق الخضراء.
 
وذكرت القناة 7 العبرية بأن مكتب غانتس اتصل بمكتب نتنياهو بشأن الاجتماع.

وكان تم الاتفاق على تفعيل خطة الشارة الخضراء اعتبارا من الأسبوع المقبل كما تم الاتفاق عليه خلال جلسة الكابينيت التي عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
 
وقال غانتس: "حتى الآن وبدون سبب واضح امتنع نتنياهو عن عقد جلسة الاجتماع كما هو مقرر".

#بيني غانتس #كابينت كورونا #اسرائيل

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