ساعر يتعهد باحترام وقف خطة الضم في الضفة

القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس حزب "تكفا حدشا" (الأمل الجديد) اليميني، جدعون سار، مساء أمس الأربعاء، أنه سيحترم "التزام بنيامين نتنياهو بتعليق خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية"، إذا تم تعيينه رئيسًا للحكومة، قائلًا: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، سأفي بالالتزام الذي أعطاه رئيس وزراء إسرائيلي للإدارة الأمريكية".



وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، أضاف ساعر خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "لن أنكر دعمي لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، هذا شيء يظل هدفًا إسرائيليًا"، وفق تعبيره.



وأوضح ساعر "لكن رئيس الوزراء تعهد في حوار مع إدارة ترامب في ذلك الوقت بتعليق فكرة فرض السيادة لعدة سنوات".



وكانت خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" التي أُعلنت في يناير/ كانون الأول من العام 2020، قد دعت إلى ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.



لكن بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في الخليج في أغسطس/ آب المنصرم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجل هذا المشروع "دون التنازل عنه".