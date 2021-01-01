  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ساعر يتعهد باحترام وقف خطة الضم في الضفة

الخميس 11 فبراير 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يتعهد باحترام وقف خطة الضم في الضفة



القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس حزب "تكفا حدشا" (الأمل الجديد) اليميني، جدعون سار، مساء أمس الأربعاء، أنه سيحترم "التزام بنيامين نتنياهو بتعليق خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية"، إذا تم تعيينه رئيسًا للحكومة، قائلًا: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، سأفي بالالتزام الذي أعطاه رئيس وزراء إسرائيلي للإدارة الأمريكية".
 
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، أضاف ساعر خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "لن أنكر دعمي لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، هذا شيء يظل هدفًا إسرائيليًا"، وفق تعبيره.
 
وأوضح ساعر "لكن رئيس الوزراء تعهد في حوار مع إدارة ترامب في ذلك الوقت بتعليق فكرة فرض السيادة لعدة سنوات".
 
وكانت خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" التي أُعلنت في يناير/ كانون الأول من العام 2020، قد دعت إلى ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.
 
لكن بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في الخليج في أغسطس/ آب المنصرم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجل هذا المشروع "دون التنازل عنه".

#جدعون ساعر #اسرائيل #خطة الضم #ضم الضفة #الادارة الامريكية #بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 10 العاشرة الأخيرة

فيديو .. سبب وفاة عزوف بنت ام الحلوات

"الاحرار" تتحفظ على بيان اجتماع القاهرة: تأجيل حل قضية موظفي غزة ومستحقاتهم صاعق تفجير!

مصادر تكشف: تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

حسين الشيخ سيقوم بزيارة الأسير "البرغوثي" في سجنه اليوم لهذا السبب..

صحيفة: عناصر السلطة في غزة للإشراف على سير الانتخابات وهذه أهم المخاوف ..

الرجوب والعاروري يتحدثان عن اتفاق القاهرة: الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة.. وأولويتنا قائمة مشتركة!

الأخبار الرئيسية

تسجيل حالتي وفاة و1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 752 حالة في فلسطين

برغوثي

صورة : حسين الشيخ يصل سجن هداريم للقاء الأسير مروان البرغوثي

ديوان الموظفين يعلن عن عودة الموظفين العموميين للدوام الطبيعي في هذا الموعد ..

أكثر من 2.4 مليون مسجل للانتخابات الفلسطينية 2021 حتى صباح الخميس

القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»