سلسلة تعيينات جديدة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

فاد المحلل العسكري لموقع "واللا" أمير بوحبوط، اليوم الخميس، بأن وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، وافق على توصية رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، بشأن سلسلة من التعيينات في هيئة الأركان العامة:



وبموجب القرار سيتم تعيين رئيس قسم العمليات، اللواء أهارون هاليفا، رئيساً لقسم المخابرات.



ورئيس لواء التخطيط العميد عوديد باسيك، سيصبح رئيساً لشعبة العمليات بعد ترقيته لرتبة لواء.



وسيُعين العميد اليعازر توليدانو قائدًا للقيادة الجنوبية وسيرقى الى رتبة لواء.



سيتم تعيين قائد المنطقة الوسط اللواء تمير يدعي قائدًا لدراع البر.

سيتم تعيين ملحق الجيش الإسرائيلي في واشنطن اللواء يهودا فوكس، قائدًا للمنطقة الوسط.



وسيتم تعيين رئيس مجلس سلاح البحر العميد دافيد سالما قائدًا لسلاح البحر.



وستدخل هذه التعيينات حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة.