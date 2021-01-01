اعتقال 20 إسرائيليا هربوا صواريخ متجولة لدولة آسيوية

القدس المحتلة /سما/

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الخميس، أنه اعتقل 20 إسرائيليا بشبهة تجارة الأسلحة مع دولة أجنبية.



وذكرت القناة 7 العبرية أنه في الأشهر الأخيرة وكجزء من تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة تم استجواب أكثر من 20 إسرائيليا بما فيهم من يعملون في الصناعات الدفاعية للاشتباه في ارتكاببهم مخالفات ضد أمن الدولة، وهي مخالفات بموجب قانون مراقبة الصادرات الدفاعية وجرائم الأموال وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية.



وحسب تحقيق الشاباك، ثبت تورط المشتبه بهم بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وتجريب وبيع صواريخ متجولة لدولة آسيوية.

وتبين خلال التحقيق أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من جهات مرتبطة بتلك الدولة الأجنبية ، مقابل تلقي أموال كبيرة ومزايا إضافية.



وأظهر تحقيق جهاز الأمن العام أن الاتصال بين المشتبه بهم وعناصر في نفس الدولة في آسيا جرى سرا، بينما كانوا يحاولون إخفاء سبب بيع الصواريخ.