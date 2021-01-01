إقصاء الممثلة جينا كارانو من سلسلة "حرب النجوم" بسبب منشورات "بغيضة"

وكالات / سما /

لن تشارك الممثلة الامريكية، جينا كارانو، في أي من مشاريع لسلسلة أفلام حرب النجوم "ستار وورز" في المستقبل.



ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن متحدث باسم شركة "لوكاس فيلم" الأمريكية لإنتاج الأفلام والبرامج، في بيان أمس الأربعاء، أن"جينا كارانو لا تعمل حالياً لدى لوكاس فيلم وليس هناك خطط لذلك في المستقبل".



وأضاف "ومع ذلك، فإن المنشورات التي تشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشوه سمعة الناس بناء على هوياتهم الثقافية والدينية، تعتبر بغيضة وغير مقبولة".



وكثيرا ما تسببت كارانو، 38 عاماً في إثارة الغضب بسبب تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتصدرت الممثلة الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي في وقت أمس الأربعاء، بعد مشاركتها منشوراً على موقع إنستغرام، جاء فيه أنه يمكن مقارنة المحافظ اليوم مع اليهودي خلال فترة المحرقة النازية الهولوكوست، بحسب "لوس أنجليس تايمز".



وحُذف المنشور منذ ذلك الحين.