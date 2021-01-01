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غزة: اتحاد الطائرة يكشف مكافآت أبطال الموسم

الخميس 11 فبراير 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اتحاد الطائرة يكشف مكافآت أبطال الموسم



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية, عن مكافآت الأبطال في الموسم الجديد 2021.

وأكد اتحاد الطائرة, أن بطل الدوري العام سيحصل على مكافأة قدرها 3000 دينار من راعي البطولة شركة "جوال", مقابل 2000 دينار للوصيف, و1000 دينار لصاحب المركز الثالث.

كما رصد الاتحاد مكافأة 700 دينار لبطل كأس السوبر, الذي سيجري في الخامس عشر من الشهر الجاري بين خدمات جباليا والصداقة على صالة سعد صايل بغزة.

يشار إلى أن الدوري سينطلق في الثاني والعشرين من فبراير الحالي, على أن تكون بطولة الكأس بعد مرحلة ذهاب الدوري في أبريل القادم, والشواطئ في يوليو, والناشئين في أغسطس.

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