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تصرفات زيدان تدفع إيسكو إلى الرحيل عن الريال

الخميس 11 فبراير 2021 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصرفات زيدان تدفع إيسكو إلى الرحيل عن الريال



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد يشعر بإحباطٍ شديد بسبب التجاهل الذي يتعرض له مع الفريق.

وأشارت الصحيفة أن بالرغم من حجم الإصابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة، إلا أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي لا يعتمد على إيسكو.

وأكملت الصحيفة أن المرة الأخيرة التي لعب فيها إيسكو في التشكيلة الأساسية كانت أمام ألكويانو في الدور الثالث بكأس ملك إسبانيا، وخرج وقتها المرينجي من البطولة، ومنذ ذلك التوقيت وأصبح اللاعب حبيس دكة البدلاء.

وأضافت الصحيفة أن في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام خيتافي، وفي ظل الإصابات التي ضربت الفريق، لم يعتمد زيدان على إيسكو، حيث شارك فقط في الدقائق العشر الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو يريد الرحيل عن ريال مدريد بعد أن تم تجاهله من جديد من قبل زيدان.

الجدير بالذكر أن إيسكو قد شارك فقط مع ريال مدريد هذا الموسم في 15 مباراة، منها أربع مرات فقط كأساسي.

#فرانشيسكو إيسكو #إيسكو #ريال مدريد #زين الدين زيدان

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