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اللاعب الجزائري رياض محرز يتعرض لعملية احتيال لا تُصدق

الخميس 11 فبراير 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللاعب الجزائري رياض محرز يتعرض لعملية احتيال لا تُصدق



وكالات / سما /

أكدت صحيفة ذا صن أن النجم الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي تعرض لعملية احتيال كبرى، حيث كان ضحية لمحتال استخدم بطاقته الائتمانية في عام 2017.

قام المحتال باستخدام تلك البطاقة دون ملاحظة اللاعب الجزائري وتم إنفاق ما يقرب من 200 ألف يورو منها.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن القصة حدثت عندما كان محرز مازال لاعباً لفريق ليستر سيتي، واستخدم شخص شريف محمد 32 عاماً بطاقة ائتمان اللاعب المولد عام 1991.

ولم يلاحظ نجم محاربي الصحراء ذلك إلا بعد 5 أسابيع، وقام المحتال بالذهاب إلى رحلة في إيبيزا والقيام بحفلة شمبانيا وشراء ملابس باهظة الثمن وغير ذلك الكثير.

 

كان المخادع قد تمت إدانته بعد أن اعترف بتهمة واحدة وسيكون عليه انتظار الحكم في القضية في 25 فبراير المقبل.

كان هناك شك كبير فيما يتعلق بنتيجة الحكم لأن محامي الدفاع سيعتمد على اللحظة الماضية الصعبة للجاني والذي يقال أنه كان يشرب الكثير من الخمر.

ولكن الأمر العجيب الذي سلطت الصحيفة الإنجليزية الضوء عليه هو أن البنك لم يلاحظ عملية الصرف غير الطبيعية بحساب رياض محرز في هذا التوقيت بعد أن حصل “شريف محمد” على البطاقة بهوية مزورة.

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