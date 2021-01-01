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بعثة منتخبنا السلوي تصل إلى البحرين للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا

الخميس 11 فبراير 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة منتخبنا السلوي تصل إلى البحرين للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا



المنامة / سما /

وصلت بعثة منتخب فلسطين لكرة السلة، اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا لكرة السلة والتي ستقام على أرض المملكة.

وقدم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة رئيس الوفد ابراهيم حبش شكره الكبير للسفير خالد العارف واركان السفارة لما قاموا به من تذليل لكافة امور البعثة في اقامتها بالبحرين، مؤكدا بذل المنتخب كل مستطاع من اجل التأهل المباشر لا سيما في هذا الاستحقاق.

كما اجتمع حبش مع افراد البعثة والمنتخب مطالبا الجميع الالتزام التام بالانظمة والقوانين.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة السادسة التي تضم الاردن، وكازاخستان وسريلانكا، للتنافس على تأهل منتخبين منهم للنهائيات بشكل مباشر، ويحتل منتخبنا المركز الثالث من انتصار كبير على سريلانكا في فلسطين، وهزيمة خارجية غير مستحقة أمام كازاخستان.

#كرة السلة #منتخب فلسطين لكرة السلة #المنتخب الوطني #البحرين #نهائيات آسيا #المنامة

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