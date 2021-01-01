تعليق مورينيو على خروج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

وكالات / سما /

خسر توتنهام هوتسبير بنتيجة 5/4 أمام إيفرتون وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء أمس الأربعاء، وهي خسارة لم يتقبلها المدرب البرتغالي مورينيو بشكلٍ جيد.

قال جوزيه مورينيو أن أداء توتنهام بالأمس بذكره بلعبة “الفأر والقط” ولام لاعبيه على الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق كثيراً في مباراة كانت مليئة بالأهداف والأخطاء التي لا تعجب السبيشال وان في كرة القدم.

قال مورينيو في حديثه بعد انتهاء المباراة :”لقد استمتعت ولكن لم يعجبني ما حدث، لقد استمتعت بالطريقة التي لعبنا بها بالكرة فلقد صنعنا الفرص وقمنا بحركة رائعة وسجلنا الأهداف”.

استطرد : “أظهرنا شخصية رائعة في محاربة ومحاولة تعويض الأخطاء التي وقعنا بها في الدفاع، ولكن في كرة القدم تفوز بالمباريات فقط عندما لا ترتكب أخطاء أكثر من المنافس”.

أضاف :”خسارة مثل هذه تؤلم الجميع في توتنهام لأن لدينا شعور بأننا كنا شجعاناً وكنا الفريق الأفضل حتى قمنا بارتكاب الأخطاء، لقد قاتلنا ولكننا ارتكبنا بعد ذلك مزيد من الأخطاء”.

اختتم حديثه :”لقد كانت لعبة الفأر والقط، فقد كان الفأر هو أخطائنا وكانت القطة تحاول تعويض ذلك طوال المباراة”.

ومع ذلك لا يزال لدى مورينيو فرصة للعب على الفوز بأحد الألقاب وخصوصاً عندما يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة “كاراباو”ضد مانشستر سيتي في 25 أبريل القادم.