باريس سيجد صعوبة في مواجهة برشلونة دون نيمار

وكالات / سما /

أراد موريسيو بوتشيتينو منح نيمار بعض الوقت للمشاركة في مباراة باريس سان جيرمان في الكأس ضد كاين ولكن كان سيء الحظ بهذا القرار بعد إصابة البرازيلي.

كان نيمار قد غاب عن المشاركة لفترة قبل أن يعود للعب لفترة قصيرة من مباراة الكلاسيكو ضد مارسيليا يوم الأحد.

وفي مباراة الأمس لم يلعب باريس مباراة جيدة وعلاوة على ذلك أصيب نيمار مما يجعلهم في خطر فقدان نجمهم الرئيسي في مباراة دوري الأبطال ضد برشلونة يوم الثلاثاء المقبل.

أفادت صحيفة سبورت أن موقف نيمار من المشاركة مجهول حتى الآن وما زال المهاجم يشعر ببعض الانزعاج في الساق اليسرى والتي جعلته يخرج من ملعب المباراة، ويذهب على الفورر إلى غرفة الملابس

مازال باريس ينتظر نتائج الفحوصات وحسب صحيفة لا بريزيان الفرنسية فإن باريس يرتجف ويخاف من فقدان نيمار في أهم مباراة في الموسم تقريباً أمام البارسا.

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان سوف يفتقد خدمات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي أصيب يوم الأحد ضد مارسيليا مما يجعل مبابي الوحيد من الثلاثي الأمامي الأساس المؤكد حضوره ضد الفريق الكاتالوني.