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الكونغرس ينشر فيديو مفصلا لعملية اقتحامه من قبل أنصار ترامب

الخميس 11 فبراير 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكونغرس ينشر فيديو مفصلا لعملية اقتحامه من قبل أنصار ترامب



واشنطن/سما/

نشرت النيابة العامة في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو مفصل لعمليات اقتحام مبنى الكابيتول الذي حدث في 6 يناير/ كانون الثاني، وذلك ضمن إطار محاسبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأظهرت المقاطع، المسجلة من خلال كاميرات المراقبة، عملية تطويق واقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت صحيفة "The Hill" الأمريكية أن المقاطع المصورة استطاعت رصد أشخاص مقربين وأنصار للرئيس الأمريكي السابق، عملوا على مواجهة أحد النواب الديمقراطيين الذي استطاع الهروب من الحشود.


كما عمل البعض من أنصار ترامب على تحطيم الأبواب والنوافذ والدخول إلى مكاتب النواب وسرقة محتوياتهم.

هذا وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج، وبالفعل تمت مراسيم نقل السلطة للرئيس الحالي، جو بايدن، بهدوء، ولم يحضرها ترامب.

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