تدريبات لسلاح الجو الاسرائيلي للتعامل مع سيناريو خطف الطائرات

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن انتهاء سلاح الجو الإسرائيلي من تدريبات خاصة للتعامل مع إمكانية خطف طائرات من إحدى دول الشرق أو الجنوب ووصولها إلى مطار اللد "بن غوريون" لتنفيذ عملية في "إسرائيل".

وقال مسئول كبير في سلاح الجو، إن "قرار ادراج هذه التدريبات لأول مرة في التدريبات السنوية التي يقوم بها بالتعاون مع جهاز الموساد والشاباك للتعامل مع التهديدات الجوية، جاء على ضوء زيادة الرحلات الجوية من دول الخليج أهمها الإمارات المتحدة لاسيما وأنها قريبة من إيران".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أنه "تم تحديد مؤشرات دالة للتعامل مع هذه السيناريو، حيث اعتمدت على قطع الاتصال مع برج المراقبة في مطار بن غوريون وانحراف مسارها واغلاق نوافذها بستائر مانعة للرؤية، وذلك قبل وصولها إلى الكيان من مسافة 2000كم".

وشمل التدريب إصدار تعليمات لطائرتين حربيتين من نوع F16 من سرب 107 للإقلاع من قاعدة "حتسريم" للتدرب على التعامل مع طائرات تصل من الشرق والجنوب؛ لكنها لم تتجاوز الأجواء الأردنية التي تمثل محور سيناريو التهديد.

كما وشملت التدريبات التنسيق مع برج المراقبة والعمل لمدة ساعة ونصف لمتابعة الطائرات المشبوهة واطلاع الجهات ذات الصلة بالمعلومات لكي تتمكن من اتخاذ القرار المناسب للتعامل معها.

يشار إلى أن سلاح الجو يجري تدريبات سنوية للتعامل مع التهديدات الجوية بالتعاون مع أجهزة الأمن الأخرى منذ عقدين من الزمن وذلك خشية تكرار ما حدث في أبراج التجارة سبتمبر 2001 والخشية من تحطم الطائرة فوق إحدى البلدات الإسرائيلية.