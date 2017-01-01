النقب: خيمة لإيواء أسرة بعد هدم مسكنها من قبل جرافات الاحتلال في خربة الوطن

النقب /سما/

نصب عدد من أبناء عائلة أبو عنزة في قرية خربة الوطن، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، خيمة لإيواء أفراد أسرة بعد هدم مسكنها وإعدام 70 شجرة زيتون من قبل جرافات السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء.

وقال عدد من الأهالي إن السلطات لم تراع وجود أطفال وقامت بتشريدهم رغم البرد القارس، بعد أن هدمت مسكنهم، وكل ذلك بهدف دفع الأهالي إلى الهجرة وترك أراضيهم، لكننا نواصل الثبات والصمود على الرغم من كل الممارسات العدائية تجاهنا من قبل السلطات وشرطتها.

يذكر أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، اقتحمت قرية خربة الوطن، مسلوبة الاعتراف، وهدمت منشآت ومساكن تعود لعائلة أبو عنزة واقتلعت 70 شجرة زيتون، أمس الأربعاء.