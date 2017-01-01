الأولى منذ 2017.. وزير الرياضة السعودي يزور الدوحة

الدوحة/سما/



وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتعد زيارة الفيصل إلى الدوحة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى لدولة قطر منذ عام 2017، عقب المصالحة الخليجية.





وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الأولمبية القطرية لحضور منافسات اليوم الختامي لبطولة كأس العالم للأندية "فيفا قطر 2020" على استاد المدينة التعليمية، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وكان في استقبال الفيصل في مطار الدوحة الدولي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد آل ثاني.

وتستضيف قطر حاليا بطولة كأس العالم للأندية التي تختتم الخميس بمباراة بايرن ميونخ الألماني وتايجرز أونال المكسيكي، فيما يواجه الأهلي المصري بالميراس المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.





وفي 5 يناير الماضي، اختتمت قمة دول مجلس التعاون بإعلان توقيع اتفاق للمصالحة الخليجية ينهي مقاطعة للدوحة بدأتها في يونيو 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

ولاحقا جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين الرياض والدوحة، فيما يقول المسؤولون السعوديون إنهم سيستأنفون عمل سفارتهم في الدوحة "قريبا".