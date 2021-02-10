خطيبة خاشقجي تعلق على إفراج الرياض عن لجين الهذلول

أنقرة/سما/

علَقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، على إفراج السلطات السعودية عن الناشطة لجين الهذلول، الأربعاء.

وكتبت سلسلة من التغريدات في حسابها على "تويتر"، محتفية بالأمر، ومعبرة عن غبطتها.

وقالت إنه "أجمل خبر سمعته، اليوم لجين الهذلول تم الإفراج عنها"، مضيفة: "يا ليت لو لم يقتلوا جمال، وأفرح مثل أسرة لجين اليوم".

مبارك علينا وعليكم جميعا ???????? https://t.co/AxEyG7gxrh — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) February 10, 2021

أجمل خبر سمعته اليوم #لجين_الهذلول تم افراج عنه .. — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) February 10, 2021

يا ليت لو لم يقتلوا #جمال و افرح مثل أسرة لجين اليوم — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) February 10, 2021

واعتُقلت لجين (31 عاما) في أيار/ مايو 2018، وصدر عليها حكم في كانون الأول/ ديسمبر بالسجن نحو ستة أعوام، بتهم وصفها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها "مفبركة"، بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب.

وأوقفت المحكمة تنفيذ عامين وعشرة أشهر من العقوبة المقررة، بعد أن أمضت معظم تلك الفترة قيد الاحتجاز على ذمة القضية.

ولا تزال لجين ممنوعة من السفر لمدة خمس سنوات بموجب حكم المحكمة.