  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

خطيبة خاشقجي تعلق على إفراج الرياض عن لجين الهذلول

الخميس 11 فبراير 2021 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطيبة خاشقجي تعلق على إفراج الرياض عن لجين الهذلول



أنقرة/سما/

علَقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، على إفراج السلطات السعودية عن الناشطة لجين الهذلول، الأربعاء.

وكتبت سلسلة من التغريدات في حسابها على "تويتر"، محتفية بالأمر، ومعبرة عن غبطتها.

وقالت إنه "أجمل خبر سمعته، اليوم لجين الهذلول تم الإفراج عنها"، مضيفة: "يا ليت لو لم يقتلوا جمال، وأفرح مثل أسرة لجين اليوم".

واعتُقلت لجين (31 عاما) في أيار/ مايو 2018، وصدر عليها حكم في كانون الأول/ ديسمبر بالسجن نحو ستة أعوام، بتهم وصفها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها "مفبركة"، بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب.

وأوقفت المحكمة تنفيذ عامين وعشرة أشهر من العقوبة المقررة، بعد أن أمضت معظم تلك الفترة قيد الاحتجاز على ذمة القضية.

ولا تزال لجين ممنوعة من السفر لمدة خمس سنوات بموجب حكم المحكمة.

#جمال خاشقجي #مقتل جمال خاشقجي #لجين الهذلول #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 10 العاشرة الأخيرة

فيديو .. سبب وفاة عزوف بنت ام الحلوات

مصادر لـ"سما" : بدء محادثات القائمة المشتركة لـ"فتح وحماس" خلال ايام

"الاحرار" تتحفظ على بيان اجتماع القاهرة: تأجيل حل قضية موظفي غزة ومستحقاتهم صاعق تفجير!

الرجوب والعاروري يتحدثان عن اتفاق القاهرة: الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة.. وأولويتنا قائمة مشتركة!

غانتس يلوّح بإمكانية شن هجوم على المنشآت النووية الايرانية.. وريفلين: على الجيش الاستعداد!

ضربة تِلْو الضربة لإسرائيل..قرارات أممية ضدها حول لقاحات كورونا للفلسطينين

الأخبار الرئيسية

مروان البرغوثي

قناة إسرائيلية: حسين الشيخ سيقوم بزيارة الأسير "البرغوثي" في سجنه اليوم لهذا السبب..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»

بقيمة 700 شيكل ..البدء بصرف الدفعة الثانية للمتضررين من كورونا بالضفة وغزة

تفاصيل جديدة : الموساد اغتال محسن فخري زاده بسلاح يزن طنا وبمشاركة أكثر من 20 عميلا