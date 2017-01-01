كورونا عالميا: نحو 2 مليون و365 ألف وفاة و107 ملايين و856 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو 2 مليون و365 ألف وفاة، فيما زادت حصيلة المصابين عن 107 ملايين و856 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 80 مليونا و20 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة طفيفة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ملموسة في عدد الوفيات، إذ سجلت 437 ألفا و853 إصابة جديدة، ووقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,018 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (3,432 وفاة)، والمكسيك (1,701 وفاة)، والبرازيل (1,357 وفاة)، وبريطانيا (1,001 وفاة)، وألمانيا (708 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (96,806 إصابات)، والبرازيل (60,271 إصابة)، وفرنسا (25,387 إصابة)، واسبانيا (18,114 إصابة)، وروسيا (14,494 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (483,200 وفاة)، والبرازيل (234,945 وفاة)، والمكسيك (169,760 وفاة)، والهند (155,399 وفاة)، وبريطانيا (114,851 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (27,897,214 إصابة)، والهند (10,871,060 إصابة)، والبرازيل (9,662,305 إصابات)، وروسيا التي تخطت عتبة الـ4 مليون بواقع (4,012,710 إصابات)، وبريطانيا (3,985,161 إصابة).