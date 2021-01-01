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الصحة الاسرائيلية:تسجيل 3735 اصابة بكورونا و 42 وفاة منذ أمس

الخميس 11 فبراير 2021 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية:تسجيل 3735 اصابة بكورونا و 42 وفاة منذ أمس



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الليلة الماضية، تسجيل 3735 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل خلال 12 ساعة منذ منتصف ليل الثلاثاء، فيما ارتفع عدد الوفيات بالوباء إلى 5,244 حالة وفاة بعد تسجيل 42 وفاة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة: "إنه بعد إجراء حوالي 50 ألف فحص للكشف عن كورونا اتضح أن 7.6% كانت نتائجهم إيجابية.

ويرقد في المستشفيات 1031 مريضًا بالفيروس بحالة خطيرة، بينهم 318 مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعي.


ويتضح من معطيات رسمية نشرت في "إسرائيل" مساء الأربعاء، أن عدد الإصابات الكلي ارتفع إلى 706,416 منذ بدء تفشي الوباء في مارس آذار العام الماضي، فيما تعافي 630,739 مصاباً.

#وزارة الصحة الاسرائيلية #اصابات كورونا في اسرائيل #وفيات كورونا في اسرائيل

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