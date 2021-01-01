ساويرس يتحدث عن رفض أبو تريكة "شيكا" بمليون جنيه

القاهرة / وكالات /

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن نجم الكرة محمد أبو تريكة، رفض بالفعل شيكا بمليون جنيه مصري، كان سلمه إياه، من أجل رعاية رياضية.



وجاءت تغريدة ساويرس، بحق أبو تريكة، ردا على سؤال لأحد المغردين، عن شيك بمليون جنيه، رفضه أبو تريكة، وطلب تحويله للمنتخب المصري، ليؤكد الملياردير المصري الحادثة ويوضح أن اللاعب كان مرتبطا بعقد مع شركة فودافون لكنه أضاف: "لكن الأساس أن أخلاقه عالية.. ولاعب عظيم إخواني أو مش إخواني".



المغردون أبدوا ردود فعل تجاه شهادة ساويرس بشأن أبو تريكة، وأشاد الكثير منهم بأخلاق اللاعب .