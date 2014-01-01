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بعد ألف يوم في السجون السعودية .. هكذا اصبحت لجين الهذلول

الخميس 11 فبراير 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ألف يوم في السجون السعودية .. هكذا اصبحت لجين الهذلول



وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للناشطة السعودية، لجين الهذلول بعد افراج السلطات السعودية عنها، الأربعاء، مع مقارنة لصور سابقة لها.

وألقى مغردون الضوء على الشيب الظاهر في مقدمة رأس لجين بالإضافة إلى فقدانها الوزن وذلك بعد نشر شقيقتها، لينا الهذلول أولى صور لجين بعد عودتها لمنزل العائلة في السعودية.

ولجين، المولودة في 1989، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة. وفي 2014، ألقي القبض عليها للمرة الأولى لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء قيادة السيارة، وفي مايو أيار 2018، اُعتقلت لجين الهذلول ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية.

#السعودية #لجين الهذلول
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