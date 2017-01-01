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لصوص استخدموا حوامة لسرقة قاعدة عسكرية إسرائيلية

الخميس 11 فبراير 2021 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لصوص استخدموا حوامة لسرقة قاعدة عسكرية إسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير لقناة 12 العبرية، الليلة الماضية، أن مجموعة من اللصوص استخدموا حوامة صغيرة لسرقة معدات عسكرية من قاعدة ناثان العسكرية في بئر السبع.

وبحسب القناة، فإن الحدث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرةً إلى أن الحوامة استخدمت لقطع الكهرباء عن القاعدة بشكل كامل، ثم التقطت صور من داخل القاعدة وجمعت معلومات عبر تلك الحوامة للتسلل داخل القاعدة.

وبعد معرفة اللصوص بطرق اقتحام القاعدة والهروب منها، تسللوا من السياج وسرقوا معدات عسكرية، ولم يتم اعتقال أي منهم.

وتكررت في الآونة الأخيرة عمليات التسلل لقواعد عسكرية إسرائيلية منها استراتيجية مثل نيفاتيم الجوية التي تحتوي طائرات اف 35، ما أثار حالة من الجدل في الأوساط الإسرائيلية والمطالبة بتشديد الحماية على تلك القواعد.

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