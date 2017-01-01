مسؤول إسرائيلي يثير السخرية من خلال تغريدة على تويتر

القدس المحتلة / سما /

​ أثار داني دانون السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، حالة من السخرية في أوساط الصحفيين وعامة الإسرائيليين، بعد أن نشر تغريدة عبر حسابه في تويتر وضع من خلالها رقم هاتف مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وتوجيه دعوة للرئيس الأميركي جو بايدن للاتصال به.

وقال دانون في تغريدته - بحسب قناة ريشت كان - موجهًا حديثه لبايدن، بأنه اتصل على قادة كندا والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان واستراليا وكوريا الجنوبية وروسيا.

وأضاف "ربما حان الوقت لكي تتصل بزعيم إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة".