  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول إسرائيلي يثير السخرية من خلال تغريدة على تويتر

الخميس 11 فبراير 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يثير السخرية من خلال تغريدة على تويتر



القدس المحتلة / سما /

​ أثار داني دانون السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، حالة من السخرية في أوساط الصحفيين وعامة الإسرائيليين، بعد أن نشر تغريدة عبر حسابه في تويتر وضع من خلالها رقم هاتف مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وتوجيه دعوة للرئيس الأميركي جو بايدن للاتصال به.

وقال دانون في تغريدته - بحسب قناة ريشت كان - موجهًا حديثه لبايدن، بأنه اتصل على قادة كندا والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان واستراليا وكوريا الجنوبية وروسيا.

وأضاف "ربما حان الوقت لكي تتصل بزعيم إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة".

#داني دانون #جو بايدن #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 10 العاشرة الأخيرة

فيديو .. سبب وفاة عزوف بنت ام الحلوات

مصادر لـ"سما" : بدء محادثات القائمة المشتركة لـ"فتح وحماس" خلال ايام

"الاحرار" تتحفظ على بيان اجتماع القاهرة: تأجيل حل قضية موظفي غزة ومستحقاتهم صاعق تفجير!

الرجوب والعاروري يتحدثان عن اتفاق القاهرة: الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة.. وأولويتنا قائمة مشتركة!

غانتس يلوّح بإمكانية شن هجوم على المنشآت النووية الايرانية.. وريفلين: على الجيش الاستعداد!

ضربة تِلْو الضربة لإسرائيل..قرارات أممية ضدها حول لقاحات كورونا للفلسطينين

الأخبار الرئيسية

طائرات

لأول مرة.. تدريبات لسلاح الجو الاسرائيلي للتعامل مع سيناريو خطف الطائرات

مروان البرغوثي

قناة إسرائيلية: حسين الشيخ سيقوم بزيارة الأسير "البرغوثي" في سجنه اليوم لهذا السبب..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»

تفاصيل جديدة : الموساد اغتال محسن فخري زاده بسلاح يزن طنا وبمشاركة أكثر من 20 عميلا