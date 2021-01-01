استئناف العملية الدراسية في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

استأنفت اليوم الخميس، العملية الدراسية بشكل محدود في المدن الإسرائيلية، وذلك بعد إغلاق دام عدة أسابيع بسبب جائحة كورونا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن العملية الدراسية ستعود تدريجيًا، مشيرةً إلى ان المرحلة الأولى ستشمل رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي، وذلك فقط في التجمعات السكنية المصنفة بالخضراء والصفراء، وكذلك المصفنة البرتقالية والتي تم فيها تطعيم أكثر من 70% من سكانها ممن بلغ الخمسين فما فوق.

وفي باقي المناطق يسمح بإقامة نشاط تعليمي في مناطق مفتوحة بمجموعات تضم كل واحدة تسعة تلاميذ ومعلم.

من جهتها أعلنت بلدية القدس أنها لا تنوي استئناف الدراسة اليوم، بانتظار تعليمات وزارة الصحة بخصوص معاودة الدراسة في الأحياء المصنفة برتقالية من عدمها.