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أتالانتا يفوز على نابولي بثلاثية ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا..فيديو

الخميس 11 فبراير 2021 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتالانتا يفوز على نابولي بثلاثية ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا..فيديو



روما/سما/

تغلب أتالانتا على ضيفه نابولي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

وافتتح الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا باب التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز ماتيو بيسينا النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني بعدها بست دقائق.

وقلص نابولي النتيجة في الدقيقة الـ53 عن طريق نجمه المكسيكي هيرفينغ لوزانو.

وفي الدقيقة الـ78 عاد بيسينا لهز الشباك بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.


وبهذا الفوز، تأهل أتالانتا إلى المباراة النهائية بعد أن ساد التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي الأسبوع الماضي.


وسيواجه أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا المقرر في الـ19 من مايو المقبل، فريق يوفنتوس الذي حجز بطاقة النهائي الأولى على حساب إنتر ميلان.

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