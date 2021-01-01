مانشستر سيتي يفوز على سوانزي سيتي ويتأهل الى ربع نهائي الكأس..فيديو

لندن/سما/

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه سوانزي سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور ثمن النهائي.

وسجل ثلاثية السيتي كل من كايل ووكر ورحيم ستيرلينغ وغابرييل خيسوس في الدقائق 30 و47 و50 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد مورغان ويتيكير في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، بات مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يلعب في "البريميرليغ" يحقق 15 انتصارا متتاليا في كافة المسابقات.



ويتصدر السيتي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد الوصيف.