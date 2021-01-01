رسميا .. إعلان موعد فتح الطيران السعودي الدولي

الرياض / سما

كشفت مصادر رسمية في السعودية، اليوم الخميس، عن موعد فتح الطيران السعودي الدولي للراغبين في حجز رحلات دولية خارج المملكة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكدت المصادر الرسمية أن موعد فتح الطيران السعودي الدولي لم يتبق عليه سوى 50 يوما على أقل تقدير، نافية ما يتم تداوله حول تقديم أو تأجيل هذا الميعاد المعلن.

وحسب المصادر، فإن موعد فتح الطيران الدولي السعودي يكون بتاريخ 30 مارس العام الجاري، مشيرة إلى أن الهيئات الحكومية تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة حاليا.

وأفادت بأن السلطات السعودية ممثلة بوزارة الداخلية ستبدأ نهاية الشهر القادم بإعادة فتح وتشغيل الطيران الدولي، في ظل تراجع المنحى الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

الطيران السعودي الدولي:

ولفتت إلى أن حملة التطعيم التي أطلقتها السلطات في المملكة والتي لا تزال مستمرة بجميع المحافظات بالتزامن مع غالبية دول العالم المتقدمة أسهمت في هذا القرار.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأيام المقبلة تظل حاسمة إذ قد يبقى الموعد على ما هو الآن، أو يتم التأجيل حال ارتفعت وتيرة الإصابات من جديد في المناطق المهمة.

وينتظر المواطنون حلول موعد فتح الطيران السعودي الدولي من أجل العودة إلى حياتهم شبه الطبيعية وقضاء العطلات والإجازات في الخارج، رغم الصعوبات.