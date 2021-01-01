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رابط اخذ موعد للبطاقة الوطنية الإلكترونية الجديدة 2021 في المغرب

الأربعاء 10 فبراير 2021 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط اخذ موعد للبطاقة الوطنية الإلكترونية الجديدة 2021 في المغرب



الرباط / سما

ننشر لكم متابعينا في المغرب رابط اخذ موعد تجديد البطاقة الوطنية الإلكترونية الجديدة عبر المنصة التي خصصتها وزارة الداخلية والأمن الوطني؛ لتسهيل الحصول عليها أمام المواطنين.

ودعت وزارة الداخلية في بيان لها، إلى تسجيل الدخول على رابط اخذ موعد للبطاقة الوطنية للمواطنين الراغبين في الحصول على وثيقة حكومية رسمية عالية الأمان تسهل عليهم التنقل.

وأوضحت أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هي عبارة عن وثيقة تعريفية عصرية وجديدة على درجة عالية من الأمان، مبينة أنها تمكن كل مواطن يحملها من إثبات هويته بطريقة آمنة.

وشددت على أن البطاقة الوطنية الجديدة للمغربيين موثوقة إلى درجة كبيرة، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها تعد بسيطة وأكثر أمنا للولوج إلى الخدمات الرقمية في جميع الوزارات الحكومية.

اخذ موعد للبطاقة الوطنية: اضغط هنا

وذكرت أنه عند الدخول إلى بوابة البطاقة الوطنية للتعريف تظهر للمستخدم ثلاث خيارات باللون الأخضر والأبيض والأحمر، إذ يجب عليه تعبئة طلب المسبق أو إتمام الطلبات وربما حالة خاصة.

كما نشرت الداخلية المغربية صورة بطاقة هوية وطنية جديدة صادرة لإحدى المواطنات الفترة الأخيرة، إذ تظهر صورتها واضحة على اليسار والاسم باللغة العربية مع توفيق مدير عام الأمن الوطني.

وتابعت إنه خدمة اخذ موعد للبطاقة الوطنية غير مقتصرة على فئة معينة من المجتمع المغربي إنما أصبحت متاحة لكل شخص مقيم في البلاد يسعى للحصول على الوثائق الرسمية الخاصة به.

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