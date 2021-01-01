السفير ابوبكر يُسلم وزير خارجية غينيا رسالة من الوزير المالكي

كوناكري /سما/

التقى اليوم سفير دولة فلسطين لدى جمهورية غينيا الدكتور ثائر أبوبكر بوزير الخارجية الغيني إبراهيم خليل كابا .

في بداية اللقاء سلم السفير ابوبكر وزير الخارجية الغيني رسالة خطية من الوزير الدكتور رياض المالكي ومن ثم أطلع الوزير على مجمل أوجه التعاون بين غينيا وفلسطين .

وبحث مع الوزير الغيني خلال اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وتم مناقشة برامج التعاون وتقييم ماتم منها والاتفاق على الاستمرار بتنفيذ البرامج من خلال وكالة التعاون الدولي .وفي نهاية اللقاء ابلغ السفير أبوبكر وزير الخارجية الغيني تحيات معالي الوزير الدكتور رياض المالكي ومباركته له تعيينه في المنصب الجديد .