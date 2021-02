السعودية تفرج عن الناشطة لجين الهذلول..صورة

أفرجت السلطات السعودية اليوم الاربعاء عن الناشطة لجين الهذلول بعد اعتقال دام لـ1001 يوم، بحسب شقيقتها لينا.

