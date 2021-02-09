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الكويت: المرتدة عن الإسلام إلى اليهودية عراقية الأصل وتحمل الجنسية الإريترية (فيديو و صورة)

الأربعاء 10 فبراير 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت: المرتدة عن الإسلام إلى اليهودية عراقية الأصل وتحمل الجنسية الإريترية (فيديو و صورة)



الكويت /سما/

نفى مصدر أمني كويتي، صحة ما ذكرته فتاة تدعى ابتسام مهدي المعروفة بـ "الفنانة بسمة" وارتدت عن الإسلام إلى اليهودية، أن تكون كويتية الجنسية.

وأكد المصدر لجريدة "الأنباء" الكويتية أن "ابتسام مهدي عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك، حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت الى دولة أخرى قد تكون أوروبية".


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وكانت ابتسام مهدي الملقبة "بالفنانة بسمة الكويتية" أعلنت ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية، ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تعلن فيه عن ذلك.

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كويت

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