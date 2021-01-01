دوري الدرجة الأولى بغزة: فوز وتعادلين ..صور

غزة/سما/

حقق فريق خدمات خانيونس فوزًا ثمينًا على نظيره أهلي غزة بهدف نظيف مساء الأربعاء في ملعب فلسطين بمدينة غزة, في اختتام منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بغزة.

ويدين الخدمات بانتصاره الغالي إلى نجمه أحمد العمواسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55, ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث, ويبقى رصيد الأهلي 5 نقاط بالمركز الخامس، وبفارق الأهداف أمام القادسية، وبيت حانون الأهلي، والمجمع الإسلامي على التوالي.





بدوره، تعادل القادسية مع ضيفه خدمات النصيرات "الغواصات الصفراء" بهدف لمثله في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وتقدم القادسية عبر أدهم المغاري بالدقيقة 42, قبل أن يتعادل خدمات النصيرات عن طريق آدم أبو صواوين في الدقيقة 95.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود الراعي من خدمات النصيرات بالدقيقة 91, ونظمي الحولي من القادسية في الدقيقة 96، للحصول على البطاقة الصفراء الثانية.





ورفع القادسية رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس, وبات رصيد خدمات النصيرات 10 نقاط بالمركز الأول، والصدارة.

واحتكم الأقصى للتعادل مع نظيره نماء بهدف لهدف، في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وأحرز للأقصى محمد سمير جودة بالدقيقة 86, بينما سجل هدف نماء فادي عساف في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء للأقصى عبر مهند مصلح بالدقيقة 29, وعلي الحواجري في الدقيقة 71 على الترتيب، وطرد لاعب الأقصى محمد أبو شعيب من اللقاء لحصوله على بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة 101.





ورفع الأقصى رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير, وبات رصيد نماء نقطتين أيضًا في المركز الحادي عشر.

الثانية



وفي اختتام مباريات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" فاز المشتل على نظيره فلسطين بهدفين نظيفين في ملعب اليرموك بمدينة غزة.

ويدين المشتل بانتصاره الثمين إلى أحمد أبو الكاس الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 57، و83 تواليًا, مع العلم أن لاعب فلسطين بلال جندية طرد بالدقيقة 93 لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وبذلك، يرفع المشتل رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة, ويبقى رصيد فلسطين دون نقاط بالمركز السابع، والأخير.

وفي فرع "الوسطى والجنوب", تعادل الأمل مع ضيفه جماعي رفح بهدف لمثله، في إستاد خانيونس جنوب القطاع.





وبادر علاء سلامة بالتسجيل للأمل في الدقيقة 30 عبر علاء سلامة، وعدل الكفة بعدها بـ 10 دقائق سعد القاضي للجماعي، ليرتفع رصيد الفريقين إلى نقطة واحدة، ويتقاسما المركز السادس، بفارق الأهداف خلف خدمات دير البلح.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الأسبوع المقبل من الدرجة الأولى يوم الاثنين القادم، فيما تبدأ لقاءات الدرجة الثانية بالفرعين يوم السبت المقبل.