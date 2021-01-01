اقتحام وهدم في خربة الوطن بالنقب

النقب /سما/

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، جنوبي البلاد، قرية خربة الوطن، مسلوبة الاعتراف، وهدمت منشآت ومساكن تعود لعائلة أبو عنزة، اليوم الأربعاء.

وأفاد أحد سكان خربة الوطن، خليل أبو عنزة، أن "قوات كبيرة من الشرطة رافقت جرافات الهدم وممثلي ‘دائرة أراضي إسرائيل’ بهدف تنفيذ عمليات هدم مساكن ومنشآت زراعية ومصادرة ممتلكات إضافة إلى تخريب وقلع أشجار زيتون وغيرها".

وأكد أن "هذه أرضنا ونحن نملك وثائق قانونية إلا أننا نعاني من ملاحقة السلطات لنا والتي تريد اقتلاعنا من أرض الآباء والأجداد".

وختم أبو عنزة بالقول إنه "لن نترك هذه الأرض وسنستمر بالعناية بها والصمود عليها، هم يهدمون ونحن نبني، والله المستعان"