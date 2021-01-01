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"واتساب" يطور ميزة جديدة ليلغي مشكلة عانى منها لفترة طويلة

الأربعاء 10 فبراير 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" يطور ميزة جديدة ليلغي مشكلة عانى منها لفترة طويلة



وكالات

يستعد برنامج التراسل الفوري "واتسآب" للتخلص من مشكلة قديمة عانى منها التطبيق لفترة طويلة.

المشكلة تتعلق باستخدام التطبيق على أكثر من جهاز في وقت واحد.

وبحسب ما نقل موقع WABetaInfo، فإن القائمين على التطبيق قد توصلوا لحل لهذه المشكلة، وفي الإصدار التجريبي الجديد من برنامج 2.21.30 ، تم الاهتمام بهذه المشكلة كتسجيل الخروج من الحساب على الجهاز المتصل بحساب "واتسآب"


فحاليا يمكن الخروج منه فقط عن طريق إزالة التطبيق من الأداة الذكية ثم تثبيته ببيانات جديدة. لا يختبر "واتسآب" دعم التشغيل المتزامن للتطبيق على أجهزة متعددة فحسب، بل يختبر أيضا عميل ويب متكامل لا يحتاج إلى اتصال بالهاتف الذكي.
الآن تم ربط التطبيق بجهاز معين ورقم هاتف، وأثناء وجود الميزة في الاختبار التجريبي المبكر، ستتلقى الإصدارات

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