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رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل يباشر مهامه الدبلوماسية رسمياً

الأربعاء 10 فبراير 2021 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل يباشر مهامه الدبلوماسية رسمياً



القدس المحتلة/سما/

شرع رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، عبد الرحيم بيوض، اليوم الأربعاء، بمباشرة مهامه الدبلوماسية بشكل رسمي.

وأعرب عبد الرحيم بيوض، عن اعتزازه بتعيينه في هذا المنصب لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وتل أبيب، وفقا لما نشرته صحيفة "هيسبريس" المغربية.

وعبر بيوض عن سعادته بتعينه في هذا المنصب، وقال: "إنني شعرت بالسعادة عندما أبلغني ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنني سأسافر إلى إسرائيل، وسأعمل على دفع العلاقات بين الدولتين".

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا، أفادت فيه أن وزير الخارجية غابي أشكنازي، رحب بممثل المغرب في إسرائيل، عبد الرحيم بيوض، وتمنى له النجاح. قائلا: "أهلا بك في إسرائيل. اليوم نحن نصنع التاريخ!".


وشغل بيوض، البالغ من العمر 58 سنة وهو أب لفتاتين، رئيس قسم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في الرباط، وهو القنصل العام للمغرب ثلاث مرات في لندن وأمستردام ونيويورك. وتم تعيينه مدير مقر مكتب الاتصال المغربي، ليكون بذلك ثاني دبلوماسي مغربي، يشغل هذا المنصب في إسرائيل بعد سلفه طلال الغفراني.

وتم الإعلان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استئناف علاقات المغرب الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

#رئيس مكتب الاتصال المغربي #اسرائيل #عبد الرحيم بيوض #المغرب #تطبيع العلاقات مع اسرائيل #ناصر بوريطة

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