غانتس يبحث مع نظيره الروسي العمل المشترك بشأن المحكمة الجنائية

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أجرى محادثة مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، واتفق معه على استمرار الحوار المهم بين البلدين بهدف الحفاظ على أمن القوات الأمنية.



وبحسب الموقع، طرح غانتس خلال المحادثة الحاجة للعمل المشترك أمام "الطريقة التي تعمل بها المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي، واتفق مع شويغو على وجود أهمية للاستمرار بالعمل من أجل الحفاظ على قدرات إسرائيل وروسيا وحماية أنفسهم من أية تهديدات".



يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ناقشا في محادثة هاتفية الاثنين، قضايا دولية بينها شؤون الشرق الاوسط.



بالإضافة لذلك اتفق الزعيمان على الاستمرار بالتواصل بين البلدين بمختلف المستويات.