سبب وفاة والدة كلوب قبل مباراة ليفربول القادمة

لندن / سما

كشفت مصادر إعلامية لندنية، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، عن وفاة السيدة إليزابيث والدة يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وأكدت صحيفة "ميرور" اللندنية أن سبب وفاة والدة كلوب جاء متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن المدير الفني لليفربول لن يتمكن من توديعها وحضور جنازتها.

وأشارت إلى أن السبب الرئيس في عدم إمكانية ذهاب كلوب إلى ألمانيا للمشاركة في جنازة والدته هي قيود السفر التي تفرضها بعض دول الاتحاد الأوروبي خلال الجائحة الصحية الراهنة.

ونعى كلوب والدته في تغريدة على تويتر، إذ قال إنها كانت تعني له كل شيء وتجسد معنى الأم، معبرا عن حزنه الشديد وألمه لأنه لن يتمكن من توديعها قبل دفنها هناك.

مباراة ليفربول القادمة:

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 13 فبراير 2021 على ملعب (ووكرز) البيتي للفريق الأول.

وأصبح ليفربول مطالبا بالفوز على ليستر سيتي، إذ تراجع إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط خلف المتصدر السيتي الذي خسر منه في الأسبوع الماضي بأربعة أهداف لواحد.

ولم يذق ليفربول طعم الانتصارات منذ جولتين إذ سبق خسارة السيتي هزيمة موجعة أمام برايتون في الوقت القاتل من ركلة جزاء، وقبلها تغلب على وست هام يونايتد بثلاثية لهدف وحيد.