وفاة والدة يورغن كلوب وفيروس كورونا يحرمه من حضور جنازتها (صور)

ذكرت صحيفة "Schwarzwaelder Bote" الألمانية، أن أليزابيث كلوب والدة مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، توفت اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ81 عاما.

وحسب الصحيفة الألمانية فإن المدرب البالغ من العمر 53 عاما لن يتمكن من السفر إلى ألمانيا لحضور مراسم دفن والدته، بسبب القيود المفروضة على دخول ألمانيا من بريطانيا نتيجة انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وقال كلوب تعليقا على خبر وفاة والدته: "كانت تعني لي كل شيء. كانت أما حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

Jürgen talking about the passing of his mother, Elisabeth Klopp:



“She meant everything to me. She was a real mom in the best sense of the word.



As a devout Christian, I know she is in a better place now.” ❤️ pic.twitter.com/yiCFNMqECL