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مقطع نادر يفاجئ نجل الفنان عزت العلايلي على الهواء

الأربعاء 10 فبراير 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقطع نادر يفاجئ نجل الفنان عزت العلايلي على الهواء



القاهرة/سما/

تفاجأ نجل الفنان المصري الراحل عزت العلايلي من مقطع فيديو نادر له برفقة والده وأخته، شاهده للمرة الأولى.



وعرضت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، مقطع فيديو للفنان عزت العلايلي عام 1972 مع الإعلامية ناهد جبر تحدث فيه عن حياته الفنية.

وخلال الفيديو قال عزت العلايلي إنه عمل في الفترة من 1959 حتى 1963 مخرجا في التلفزيون المصري، وبعد ذلك عمل كمحترف في مسرح التلفزيون، كما ظهر نجلاه خلال المقابلة.

 وظهرت ملامح الدهشة على نجل عزت العلايلي، الذي قال إنه لا يتذكر ذلك اللقاء. مشيرا إلى أنه كان في السابعة من عمره وقت التسجيل.

وتوفي عزت العلايلي، يوم الجمعة الماضي، عن 86 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المحفورة في ذاكرة محبيه، منها أفلام "المواطن مصري" و "الأرض" و"التوت والنبوت" و"الطريق إلى إيلات" وآخر أفلامه "تراب الماس" من إنتاج عام 2018، ومسرحية "أهلا يا بكوات".

المصدر: قناة "أون تي في"

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